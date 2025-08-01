АРМА передаст музею арестованные картины Медведчука

Культурным наследием признали 149 картин. Среди авторов - классики закарпатской школы: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Эрделі.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов инициирует передачу 149 арестованных произведений искусства подозреваемого в государственной измене, экснардепа Виктора Медведчука, в Национальный художественный музей Украины. Об этом накануне сообщила прессслужба АРМА.

Речь идет о картинах, иконах и других произведениях, которые признаны культурной ценностью по результатам экспертной оценки, проведенной в 2024 году специалистами Музея по инициативе Национального агентства.

Среди авторов — классики закарпатской школы: Иосиф Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Эрдей.

Как отмечается, эта передача стала возможной благодаря изменениям в закон "Об АРМА", которые вступили в силу 30 июля 2025 года. Отныне Агентство может передавать активы, имеющие культурную ценность, в государственные музеи, библиотеки, заповедники и архивы без конкурсной процедуры — по решению Кабинета министров Украины.

АРМА уже обратилось к Правительству с соответствующей инициативой.

Всего по решению следственного судьи Печерского райсуда города Киева арестовали 285 картин. Из 285 арестованных и переданных в АРМА картин Медведчука 149 признали культурным наследием Украины эксперты Национального художественного музея. Эти работы планировалось передать в украинские музеи, однако соответствующий законопроект №11280-1 относительно особенностей управления культурными ценностями не получил достаточной поддержки среди народных депутатов.

Впоследствии эксперты Национального художественного музея Украины указали, что 112 картин имеют историческую и культурную ценность.



Ранее на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи выставили коллекцию часов бывшего Медведчука, оцененную в 10,6 млн грн.