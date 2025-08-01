Свириденко анонсировала дату назначения главы Бюро экономической безопасности

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство уже получило результаты проверок кандидата на должность руководителя БЭБ.

| Автор: Мальцева Ольга

Решение о назначении нового главы Бюро экономической безопасности может быть принято уже на следующей неделе. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, конкурсная комиссия завершила оценивание кандидатов, а правительство получило результаты дополнительных проверок выбранного претендента. Свириденко также рассказала, что лично обсудила с Александром Цивинским возможность прохождения полиграфа, чтобы развеять сомнения в обществе относительно его честности.

"Надеюсь, что уже на следующей неделе будет принято решение, которое откроет новую страницу в работе Бюро экономической безопасности и станет весомым шагом для налаживания прозрачных и эффективных взаимоотношений между государством и бизнесом", - подчеркнула премьер-министр.

