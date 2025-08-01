Назван объем поставок FPV-дронов для ВСУ

Чтобы дроны поступали на фронт быстрее и в нужном количестве, Минобороны внедряет новые подходы.

С начала года Минобороны поставило для нужд ВСУ уже более 1 млн FPV-дронов. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Телеграм в пятницу, 1 августа.

Он подчеркнул, что для того, чтобы дроны поступали на фронт быстрее и в нужном количестве, Минобороны внедряет новые подходы. Речь идет о рамочных соглашениях на основе тактико-технических характеристик.

"Контрактуем производителей не по конкретным названиям изделий, а по соответствию их дронов требованиям ТТХ", – написал Шмыгаль.

По его словам, это позволяет привлечь широкий круг производителей к закупкам, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro.

Еще одним нововведением этого года стал DOT-Chain Defence.

"Цифровой маркетплейс, где подразделения сами выбирают нужные дроны. Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Платформа уже работает в пилотном режиме для 12 боевых бригад", – отметил министр.

Шмыгаль рассказал, что приоритет Украины – развивать наиболее эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками.

"Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач", – резюмировал он.

Напомним, в июле в Украине запустили новую цифровую систему поставки вооружения для ВСУ – DOT-Chain Defence. Это своеобразный "маркетплейс оружия", который должен ускорить закупки и доставку дронов, средств РЭБ и роботизированных систем на фронт.