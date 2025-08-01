Украина стремится завершить войну с Россией до конца 2025 года, однако Москва лишь имитирует переговоры.

Украина настроена положить конец войне с Россией еще в 2025 году, однако пока Москва лишь демонстрирует внешнюю готовность к переговорам, на самом деле стремясь выиграть время для дальнейшей агрессии. Об этом в интервью финскому изданию Yle заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, настоящий мир возможен только при условии сильного международного давления на РФ, в частности путем усиления санкций. Сибига поддержал намерения президента США Дональда Трампа в ближайшие дни ввести жесткие ограничения как против самой России, так и против стран, которые с ней торгуют.

Глава украинской дипломатии убежден: Трамп - единственная политическая фигура, которой по-настоящему боится российский президент Владимир Путин. Новые санкции, по словам министра, могут существенно приблизить мир, ослабив военно-экономический потенциал Кремля.

"Санкции должны быть максимально болезненными для российской экономики. Они должны остановить способность РФ финансировать войну и вести торговлю с третьими государствами", - подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что сейчас мировое сообщество внимательно следит за шагами Вашингтона и ожидает выполнения обещаний американского лидера. По его словам, это - тест на решимость демократических стран.

Сибига подчеркнул, что несмотря на попытки России маскировать свою агрессию под дипломатические инициативы, Украина не отказывается от своей ключевой цели - завершение войны уже в этом году. И эта цель выходит далеко за пределы национальных интересов.

"Украина сегодня - ключевой элемент системы европейской безопасности. То, как завершится эта война, будет иметь последствия не только для Европы, но и для всего мира. Мы должны совместно заставить Россию сесть за стол настоящих, а не бутафорских переговоров", - резюмировал министр.

