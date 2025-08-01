Путин: РФ не захватывает, а возвращает "свое" в Украине
Россия, которая практически уже три с половиной года ведет войну против Украины, уничтожая все на своем пути, "не захватывает чужое, а возвращает свое". Об этом во время встречи с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко на Валааме заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает The Moscow Times.
Вождь правящего режима РФ прокомментировал таким образом ситуацию с городом Часов Яр в Донецкой области Украины, о "захвате" которого недавно утверждало российское минобороны.
Лукашенко решил поделиться с журналистами своими мыслями по этому вопросу. Глава белорусского режима считает, что россияне якобы "удачно" ведут боевые действия.
По его мнению, Украине якобы "следует пойти на переговоры о мире на условиях Путина", потому что иначе российские войска "все отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют".
Путин, слушая разговоры своего белорусского "вассала", поспешил поправить его: "Вернут. Это - наше".
Отметим, что российский диктатор в июне уже заявлял, что "вся Украина наша", потому что россияне и украинцы будто бы "один народ".