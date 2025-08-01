Российская армия продвинулась в нескольких ключевых районах Донецкой области - Часовый Яр, Торецк, Зеленый Гай, Алексеевка и Андреевка-Клевцево.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские военные продолжают активные наступательные действия на востоке Украины, достигнув заметного продвижения в ряде ключевых районов Донецкой области. По информации мониторингового проекта DeepState, в последние дни подконтрольные россиянам силы продвинулись в Часовом Яру, Торецке, Зеленом Гаю, а также вблизи населенных пунктов Алексеевка и Андреевка-Клевцево.

Эти территории имеют стратегическое значение, ведь контролируют важные коммуникации и обеспечивают преимущество в ведении боевых действий.

Напомним, Украина стремится завершить войну с Россией до конца года - МИД. Украина стремится завершить войну с Россией до конца 2025 года, однако Москва лишь имитирует переговоры.