Погода в Украине на выходные 2-4 августа 2025: дожди, грозы и жара

Прогноз погоды в Украине на выходные 2-4 августа: спокойная без осадков погода будет преобладать, но на западе, юго-востоке и Левобережье возможны кратковременные дожди и грозы.

| Автор: Мальцева Ольга

В выходные, 2-4 августа, в Украине ожидается разнообразная погода, что зависит от региона. В целом большинство областей будут находиться под влиянием поля повышенного давления, что обеспечит спокойный и преимущественно сухой характер погоды. Однако в отдельных регионах прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

2 августа на крайнем западе страны будет неустойчивая погода с возможными локальными осадками и грозами. Эта тенденция сохранится 3 августа в Закарпатье, Прикарпатье и на юго-востоке Украины. 4 августа осадки усилятся, особенно на Левобережье, где в восточных областях, Днепропетровской и Запорожской, ожидаются значительные дожди. В западных регионах также возможны кратковременные дожди с грозами.

Температурный фон ночью будет колебаться от 7-13° в Карпатах до 16-23° на юге и востоке страны. Днем ожидается теплая погода с температурой 24-29°, а на юге и востоке - до 34°. Ветер будет западным с переходом на северный, скоростью 3-10 м/с.

Несмотря на отдельные осадки, августовское солнце будет придавать ощущение настоящего лета, особенно в южных и восточных областях. Ночью в горах уже ощутимо прохладнее, что стоит учитывать при планировании отдыха.

