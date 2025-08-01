В Житомирской области мужчина угрожал полицейским гранатой
Пьяный вооружённый мужчина угрожал полицейским гранатой с выдернутой чекой в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Инцидент произошёл 1 августа: в Романовской общине работали патрульные сектора реагирования отдела полиции №2 (г. Чуднов) по сообщению местной жительницы о повреждении имущества.
К их служебному автомобилю подошёл мужчина и, выразив угрозы, продемонстрировал полицейским гранату с выдернутой чекой. Мужчина находился в нетрезвом, агрессивном состоянии и не реагировал на слова полицейских.
Руководитель ГУНП в Житомирской области принял решение о немедленном проведении специальной полицейской операции.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, спецназ роты полиции особого назначения, бойцы подразделения КОРД, взрывотехники ГУНП.
Во время проведения спецоперации полицейские безопасно обезвредили боеприпас и задержали 39-летнего местного жителя.
У мужчины обнаружили ещё одно взрывное устройство. Гранаты изъяли и направили на экспертное исследование. Никто из граждан и правоохранителей не пострадал.
Следователи следственного управления ГУНП области начали уголовное производство - Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего (ст. 348 УК Украины).
Нарушителю теперь грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области мужчина угрожал полицейским гранатой
Как мы уже писали, в Софиевской Борщаговке на Киевщине мужчина бросил гранату во двор домовладения, полицейские задержали злоумышленника.
