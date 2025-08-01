В Житомирской области мужчина угрожал полицейским гранатой

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и не реагировал на слова полицейских, сообщили правоохранители.

Пьяный вооружённый мужчина угрожал полицейским гранатой с выдернутой чекой в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Инцидент произошёл 1 августа: в Романовской общине работали патрульные сектора реагирования отдела полиции №2 (г. Чуднов) по сообщению местной жительницы о повреждении имущества.

К их служебному автомобилю подошёл мужчина и, выразив угрозы, продемонстрировал полицейским гранату с выдернутой чекой. Мужчина находился в нетрезвом, агрессивном состоянии и не реагировал на слова полицейских.

Руководитель ГУНП в Житомирской области принял решение о немедленном проведении специальной полицейской операции.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, спецназ роты полиции особого назначения, бойцы подразделения КОРД, взрывотехники ГУНП.

Во время проведения спецоперации полицейские безопасно обезвредили боеприпас и задержали 39-летнего местного жителя.

У мужчины обнаружили ещё одно взрывное устройство. Гранаты изъяли и направили на экспертное исследование. Никто из граждан и правоохранителей не пострадал.

Следователи следственного управления ГУНП области начали уголовное производство - Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего (ст. 348 УК Украины).

Нарушителю теперь грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

