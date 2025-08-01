В Сумах "прилет" по вокзалу, поврежден поезд

В результате удара были повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда целы. Их оперативно пересадили в другие вагоны.

Российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. Поврежден пассажирский поезд, сообщила Укрзалізниця в пятницу, 1 августа.

"Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов – в том числе и на сумском вокзале", – говорится в сообщении.

В результате удара повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.

В свою очередь в Сумской ОВА уточнили, что враг атаковал вокзал двумя беспилотниками.

Ранее в пятницу стало известно, что россияне атаковали энергетические объекты Сумщины. В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без света.

Также сегодня сообщалось, что в городе Жмеринка Винницкой области произошла авария на местной железнодорожной станции.

