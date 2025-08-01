Украина и Япония запускают оборонные консультации

Это будет означать быстрый обмен информацией, координацию позиций, работу над совместными инициативами в области оборонных технологий.

Украина и Япония договорились о создании регулярного механизма оборонных консультаций. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам видеоконференции с генеральным секретарем Секретариата по вопросам нацбезопасности Японии Масатакой Окано в пятницу, 1 августа.

"Мы видим, как РФ передает Пхеньяну технологии дронов-камикадзе типа Shahed-136, помогает запускать их производство, обменивается ракетными разработками. А участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины больше не выглядит как фантастика — это уже реальность. В этом контексте Украина и Япония договорились о запуске регулярного механизма оборонных консультаций. Это означает быстрый обмен информацией, координацию позиций, работу над совместными инициативами в области оборонных технологий", — пояснил глава ОП.

Он добавил, что Украина имеет что предложить в консультациях, поскольку обладает опытом в современной войне, эффективными оборонными решениями и модернизированной армией, которая сегодня борется за будущее мира.

Отдельно стороны обсудили важность усиления санкционного давления на страны-спонсоры войны.

Также Ермак призвал Японию синхронизировать санкционную политику с последними пакетами ограничений ЕС и США.

Напомним, Япония усилит санкции против РФ и предоставит новый пакет помощи Украине.

Украина и Япония утвердили соглашение на $3 млрд

