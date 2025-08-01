Глава украинского правительства впервые, занимая эту должность, провела разговор с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко впервые на своей должности провела разговор с директоркой-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом украинская чиновница сообщила на своем Telegram-канале.

"Благодарна за теплые слова поддержки и соболезнования после вчерашнего российского обстрела Киева", - отметила украинская чиновница.

По словам Свириденко, они обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Она добавила, что сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год.

"Вместе с партнерами ищем решения для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ", - пояснила глава правительства.

Свириденко также анонсировала визит миссии Фонда в Киев в конце августа.

"Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - резюмировала премьер.

Cмотрите фотогалерею: Свириденко обсудила с главой МВФ финансовые потребности Украины

Как известно, 1 июля Украина получила девятый транш от МВФ - 500 млн долларов - на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

Свириденко допустила обращение к МВФ о дополнительном транше

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp