Свириденко обсудила с главой МВФ финансовые потребности Украины
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко впервые на своей должности провела разговор с директоркой-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом украинская чиновница сообщила на своем Telegram-канале.
"Благодарна за теплые слова поддержки и соболезнования после вчерашнего российского обстрела Киева", - отметила украинская чиновница.
По словам Свириденко, они обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Она добавила, что сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год.
"Вместе с партнерами ищем решения для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ", - пояснила глава правительства.
Свириденко также анонсировала визит миссии Фонда в Киев в конце августа.
"Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - резюмировала премьер.
Cмотрите фотогалерею: Свириденко обсудила с главой МВФ финансовые потребности Украины
Как известно, 1 июля Украина получила девятый транш от МВФ - 500 млн долларов - на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.
Свириденко допустила обращение к МВФ о дополнительном транше
