Зеленский: РФ нанесла по Киеву один из самых жестоких ударов

Россия в ночь на 31 июля нанесла один из самых жестоких ударов по Киеву: было прямое попадание ракеты в многоэтажный дом. Сегодня, 1 августа, на месте удара по жилому дому в Киеве завершили поисковые работы. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что среди погибших пять детей - 2007-го, 2011-го, 2014-го, 2018-го и даже 2022-го года рождения.

"Это был один из самых жестоких российских ударов по Киеву. 159 человек пострадали. Обычные дома, предприятия, даже одна из киевских мечетей. Никакого военного смысла", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что многие в мире поддержали Украину и осудили российский террор. При этом давно есть предложения о прекращении огня со стороны Украины и США. Об этом уже неоднократно говорили россиянам.

"Каждый раз оттуда только попытка выиграть еще время для войны, еще время для террора. Иначе Россия не работает, и очень важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций, сильных санкций - и не только против самого государства-агрессора. Все российские финансы, каждая схема, которая наполняет российский бюджет, должна быть мишенью для мира", - подчеркнул президент.

Как мы уже писали утром 1 августа, в Киеве снова выросло количество жертв ракетно-дроновой российской атаки в ночь на 31 июля. Теперь известно о 31 погибшем.

