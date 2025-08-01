Зеленский анонсировал усиление защиты освобожденных из плена

Президент Украины провел совещание по итогам встречи с украинцами, которые были освобождены из российского плена.

Освобожденные из российского плена украинцы получат защиту и надлежащее восстановление. В настоящее время готовится соответствующий законопроект. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, он провел совещание по итогам встречи с украинцами, которые были освобождены из российского плена.

"В понедельник была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, гарантирование всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос — возвращение гражданских из плена", — рассказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже разработал Координационный штаб, и которые уже реализуются.

"Также готовится законопроект, который дает защиту, надлежащее восстановление после плена, — по поводу болезней, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", — отметил Зеленский.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных.

"Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов — надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем. Спасибо всем, кто заботится об Украине, всем, кто работает, кто воюет ради нашего государства", — добавил глава государства.

Как известно, 23 июля Украина и Россия провели шестой обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Также стороны провели шесть этапов возвращения тел погибших.

Зеленский назвал количество освобожденных пленных

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp