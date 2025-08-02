В НАБУ подтвердили обыски в доме Шурмы

По просьбе украинских коллег баварские следователи провели обыск в доме Ростислава Шурмы в городе Штарнберг.

В Германии, в доме бывшего заместителя главы Офиса президента Ростиславы Шурмы 15 июля прошли обыски. Их по запросу НАБУ провели немецкие правоохранители. Об этом в пятницу, 1 августа, рассказал руководитель НАБУ Семен Кривонос в эфире 24 Канала.

"Поскольку эта информация уже стала медийной, и тем более, что немецкая сторона сообщила, да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия проводились. Особенно комментировать… в силу закона я не могу ни перспективу данного уголовного производства, ни его суть", – сказал Кривонос, добавив, что "это дело движется активно вперед".

Также накануне немецкое издание Spiegel сообщило, что по просьбе НАБУ баварские следователи провели обыск в доме Ростислава Шурмы в городе Штарнберг в Баварии.

Как сообщалось, Шурму уволили с должности президента в сентябре 2024 года, а затем он поселился со своей семьей недалеко от Мюнхена.

Напомним, накануне после давления общественности и мировых лидеров был принят и вступил в силу закон, который возвращает НАБУ и САП независимость от генерального прокурора, которого назначает президент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp