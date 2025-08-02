В Виннице толпа пыталась силой освободить мобилизованных
В Виннице вечером в пятницу, 1 августа, произошли столкновения возле стадиона Локомотив, где удерживаются задержанные представителями ТЦК мужчины. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
По данным некоторых каналов, в помещениях стадиона удерживается около сотни мобилизованных.
Vinnitsa.info пишет, что утром на стадион доставили мужчин для проведения мобилизационных мероприятий. Вечером там начали собираться родственники и жены мобилизованных, между ними и правоохранителями возникли столкновения - протестующие сломали ворота.
После этого полиция применила против протестующих газовые баллончики. Некоторых людей задержали.
Однако родственники уклонистов остаются возле стадиона. Они поют гимн, обещая положить "душу и тело за нашу свободу", при этом требуют освободить от мобилизации своих близких.
Полиция предупредила о возможных задержаниях за нарушение комендантского часа.
Напомним, в Хмельницкой области осудили нападавшего на работника ТЦК на три года. Мужчина ударил работника ТЦК головой в лицо после остановки группой оповещения.
Также сообщалось, что в Ровненской области во время проверки документов избили военнослужащего ТЦК, его ударили по голове доской.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp