В Виннице толпа пыталась силой освободить мобилизованных

Родственники задержанных сотрудниками ТЦК мужчин штурмовали помещение стадиона, где содержатся мобилизованные.

В Виннице вечером в пятницу, 1 августа, произошли столкновения возле стадиона Локомотив, где удерживаются задержанные представителями ТЦК мужчины. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По данным некоторых каналов, в помещениях стадиона удерживается около сотни мобилизованных.

Vinnitsa.info пишет, что утром на стадион доставили мужчин для проведения мобилизационных мероприятий. Вечером там начали собираться родственники и жены мобилизованных, между ними и правоохранителями возникли столкновения - протестующие сломали ворота.

После этого полиция применила против протестующих газовые баллончики. Некоторых людей задержали.

Однако родственники уклонистов остаются возле стадиона. Они поют гимн, обещая положить "душу и тело за нашу свободу", при этом требуют освободить от мобилизации своих близких.

Полиция предупредила о возможных задержаниях за нарушение комендантского часа.

Напомним, в Хмельницкой области осудили нападавшего на работника ТЦК на три года. Мужчина ударил работника ТЦК головой в лицо после остановки группой оповещения.

Также сообщалось, что в Ровненской области во время проверки документов избили военнослужащего ТЦК, его ударили по голове доской.

