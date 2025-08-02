РФ нанесла удар по центру Балаклеи

Оккупанты атаковали Балаклею ударными беспилотниками. Зафиксированы попадания в частный жилой дом и нежилое здание.

В ночь на субботу, 2 августа, российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи на Харьковщине, зафиксировано как минимум два взрыва, есть попадание в частное домовладение. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

По его словам, российские оккупационные войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками. Два взрыва прогремели в центральной части города.

В результате атаки зафиксировано попадание в частный жилой дом и нежилое здание. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, на рассвете 1 августа россияне атаковали гражданское промышленное предприятие в городе Балаклея, используя ударные дроны. Также было зафиксировано несколько попаданий на территории города.

Ранее масштабный пожар вспыхнул в результате российского обстрела в складском здании гражданского предприятия на Харьковщине

