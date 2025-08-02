Минюст получил доступ к банковской тайне

Новый механизм позволяет запрашивать необходимую информацию непосредственно у банков, обеспечивая возможность полноценного представления интересов Украины в международных судах.

Министерство юстиции получило право на получение информации, которая составляет банковскую тайну, с целью представления интересов государства в судах за рубежом. Соответствующий закон подписал президент Украины, сообщила в пятницу, 1 августа, прессслужба Минюста.

В ведомстве отметили, что согласно закону "О факторинге", которым вносятся изменения в Закон "О банках и банковской деятельности", Минюст получил законодательное право на получение информации, составляющей банковскую тайну, для целей представления интересов государства Украина в зарубежных юрисдикционных органах, в частности в международных арбитражах.

"Это решение решает проблему, которая длительное время препятствовала полноценной защите интересов Украины", - отметили в Минюсте.

При этом подчеркивается, что ранее, несмотря на законные полномочия представлять государство, министерство не имело доступа к части важных доказательств в делах против субъектов, связанных с Россией, из-за ограничений на получение информации, составляющей банковскую тайну.

Как пояснили в Минюсте, новый механизм позволяет запрашивать необходимую информацию непосредственно у банков, обеспечивая возможность полноценного представления интересов Украины в международных судебных институциях и фактически предоставляет Украине инструмент реальной правовой защиты.

Напомним, в начале июля этого года глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев заявил, что в девятом созыве Верховной Рады не собираются голосовать за раскрытие банковской тайны.

