Дипломат ЕС рассказала, как удалось вернуть независимость НАБУ и САП

Возвращение независимости НАБУ и САП стало возможным благодаря сочетанию трех факторов - гражданского голоса, сложных закулисных переговоров, а также способности лидеров прислушиваться к критике. Об этом в пятницу, 1 августа, написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что не все, что происходит, можно увидеть на экранах, и не обо всем можно рассказать сейчас.

"Этот закон появился благодаря синергии трех ключевых факторов: гражданского голоса преимущественно поколения Z с площадей, интенсивных и сложных закулисных переговоров далеко от камер, а также способности лидеров проявлять саморефлексию в интересах своей страны. Когда в начале прошлой недели эти две институции подверглись нападению, высказалось не только гражданское общество. Партнеры Украины также это сделали. Дипломатия в такие моменты тихая, но настойчивая", - написала Матернова.

Она также поблагодарила президента Зеленского и все политические силы в парламенте за единогласное голосование - 331 "за".

"Евросоюзу нужен партнер, которому он может доверять. На этой неделе мы приблизились к этой цели. Но путешествие еще не завершено", - добавила она.

Матернова также поделилась, что когда-нибудь, возможно, напишет книгу об этих событиях - не только о политике, но и о людях, эмоциях и общих ценностях, которые сейчас защищаются в Украине.

Как известно, 22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414 во втором чтении. Это решение ограничило независимость НАБУ и САП и сделало их зависимыми от решений генпрокурора. Закон тогда же подписали спикер парламента Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский. Это происходило на фоне акций протеста в Киеве и других городах Украины. Люди требовали наложить вето на закон.

Уже 24 июля, на фоне обеспокоенности западных партнеров, Зеленский внес в Раду законопроект, который предусматривает отмену ограничений предыдущего закона.

А 31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Впоследствии глава государства подписал документ.

