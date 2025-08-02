Итоги 01.08: "Задняя" с БЭБ и 31 жертва в Киеве

Свириденко нашла способ, как "дать заднюю" с БЭБ; Удар по Киеву: число жертв выросло до 31. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Кандидат на должность директора БЭБ пройдет полиграф

Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский пройдет полиграф. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, это - гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше. Свириденко рассчитывает, что уже на следующей неделе можно будет принять соответствующее решение, "которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в позитивную перезагрузку отношений между государством и бизнесом".

Путин повторно выдвинул ультиматум Украине. Зеленский ответил

Страна-агрессор Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, но озвученные в прошлом году ультимативные требования остаются неизменными. Об этом сказал российский диктор Владимир Путин в эфире российских телеканалов. При этом он не стал прямо комментировать ультиматум президента США Дональда Трампа, но добавил, что "все разочарования со стороны кого бы то ни было возникают от избыточных ожиданий".

Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров в любое время. Но только в случае, если это - "сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций".

Удар по Киеву: число жертв выросло до 31

В Киеве выросло количество жертв ракетно-дроновой российской атаки в ночь на 31 июля. На данный момент известно о 31 погибшем. Спасатели деблокировали тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей, девочек в возрасте 10 и 13 лет. Ранее спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет. Теперь среди погибших пятеро детей. Еще 159 человек пострадали, в том числе 16 детей. В МВД отметили, что в результате удара российской ракеты по многоэтажке в Святошинском районе этажи буквально сложились. Взрыв был настолько сильным, что поднял верхние этажи и опустил нижние. Люди, которые находились у себя в комнатах, в коридорах и прятались между двумя стенами, в основном погибли.

В РФ дроны атаковали два НПЗ и два военных завода

В ночь на субботу в РФ произошла атака БПЛА на ряд городов. Соцсети сообщили о пожарах на территории НПЗ в Рязани и Новокуйбышевске, а также на нефтебазе в оккупированной Феодосии. Кроме того, сообщалось о поражении двух военных заводов в Пензе - Электроприбор и Радиозавод. Ранее беспилотники атаковали российские Липецк и Воронеж. В Липецке БПЛА, вероятно, атаковали аэродром, однако подтверждения этой информации пока нет.

Россия создает "империю дронов" - СМИ

Россия внедряет масштабную многоуровневую стратегию для стремительного развития производства дронов - с целью стать мировым лидером в этой области. Стратегия охватывает государственное финансирование, поддержку тысяч стартапов и даже привлечение школьников к конструированию беспилотников. Об этом сообщает Defense News. В период 2022-2025 годов Кремль выделил минимум 3 млрд долларов исключительно на развертывание индустрии производства дронов. Так что это объясняет, почему РФ имеет столько Шахедов и других дальнобойных дронов для массированных ударов по Украине.

Назван объем поставок FPV-дронов для ВСУ

С начала года Минобороны поставило для нужд ВСУ уже более 1 млн FPV-дронов. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Он рассказал, что приоритет Украины – развивать наиболее эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками. Одним из таких нововведений в этом году стал DOT-Chain Defence. Это цифровой маркетплейс, где подразделения сами выбирают нужные дроны. Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт.

Танкеры с нефтью РФ застряли у Индии - СМИ

По меньшей мере четыре танкера с российской нефтью ждут у западного побережья Индии из-за неопределенности с намерениями местных нефтеперерабатывающих заводов. Судна в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луги, где обычно загружается российская нефть Urals. На данный момент они уже должны были прибыть в индийские порты, однако из-за отказа компаний-получателей в Индии пункты назначения этих танкеров могут измениться.

Германия передаст Украине две системы Patriot

Германия поставит Украине еще две системы Patriot для усиления противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, в ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot как первый этап. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы. Это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp