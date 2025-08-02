Россия потеряла за сутки 1010 солдатов - Генштаб
Украинские защитники за последние 24 часа уничтожили в общей сложности 170 единиц военной техники врага.
Российские оккупанты за последние сутки с 1 на 2 августа потеряли на фронте еще 1010 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 055 210 (+1010) человек ранено/ликвидировано;
- танков - 11 068 ед.;
- боевых бронетранспортеров - 23 069 (+1) ед.;
- артиллерийских систем - 30 982 (+38) ед.;
- РСЗО - 1452 (+1) ед.;
- средств ПВО - 1203 ед.;
- самолетов - 421 ед.;
- вертолетов - 340 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 196 (+139) ед.;
- крылатых ракет - 3551 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 57 024 (+130) ед.;
- специальной техники - 3935 ед.
Напомним, президент США Дональд Трамп, не указывая источников, заявил, что Россия и Украина с начала года суммарно потеряли более 120 тысяч военнослужащих погибшими на фронте. По его словам, с начала года Россия потеряла 112 500 солдат, а составляют "примерно 8000 солдат".
Рубио назвал потери России в войне в Украине
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: