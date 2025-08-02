Россия потеряла за сутки 1010 солдатов - Генштаб

Украинские защитники за последние 24 часа уничтожили в общей сложности 170 единиц военной техники врага.

Российские оккупанты за последние сутки с 1 на 2 августа потеряли на фронте еще 1010 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2025 года ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 055 210 (+1010) человек ранено/ликвидировано;

танков - 11 068 ед.;

боевых бронетранспортеров - 23 069 (+1) ед.;

артиллерийских систем - 30 982 (+38) ед.;

РСЗО - 1452 (+1) ед.;

средств ПВО - 1203 ед.;

самолетов - 421 ед.;

вертолетов - 340 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 196 (+139) ед.;

крылатых ракет - 3551 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 57 024 (+130) ед.;

специальной техники - 3935 ед.

Напомним, президент США Дональд Трамп, не указывая источников, заявил, что Россия и Украина с начала года суммарно потеряли более 120 тысяч военнослужащих погибшими на фронте. По его словам, с начала года Россия потеряла 112 500 солдат, а составляют "примерно 8000 солдат".

Рубио назвал потери России в войне в Украине

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp