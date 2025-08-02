Полиция отреагировала на конфликт с ТЦК в Виннице

Полицейские в настоящее время проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания.

Правоохранительные органы начали расследовать обстоятельства инцидента возле стадиона в Виннице, где между гражданами и сотрудниками ТЦК и СП произошли столкновения. Об этом сообщает Национальная полиция Винницкой области

В нацполиции отметили, что во время мероприятий по оповещению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК и, требуя отпустить мужчину, устроила конфликт с военнослужащими.

К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.

Полицейские сейчас проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания.

Как мы уже писали, в Виннице вечером в пятницу, 1 августа, произошли столкновения возле стадиона Локомотив, где удерживались задержанные представителями ТЦК мужчины.

Добавим, что в Хмельницкой области осудили нападавшего на сотрудника ТЦК на три года. Мужчина ударил сотрудника ТЦК головой в лицо после остановки группой оповещения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp