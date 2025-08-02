Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян на 12 направлениях

Силы обороны отразили 23 наступательные действия агрессора на Новопавловском направлении, отмечает Генеральный штаб.

Украинские военные продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В течение минувших суток вдоль всей линии фронта было зафиксировано 172 боевых столкновения на 12 направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиаударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 5859 обстрелов, из них 62 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слободском и Курском направлениях произошло восемь атак российских захватчиков. Враг нанес 14 авиаударов, сбросив 24 управляемые бомбы, осуществил 445 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Юго-Слободском направлении минувшей ночью враг четыре раза атаковал - в районах Красного Первого и Камянки.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загризово, Лозовая и Киндрашевка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед возле населенных пунктов Карповка, Ямполивка, Колодязы, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении враг шесть раз шел на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Верхнекамянского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак возле населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиновое.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разине, Новоэкономическое, Затишок, Лисовка, Промень, Звировое, Удачное, Дачное и Зеленый Угол.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательных действия агрессора в районах Александровоград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.

На Ореховском направлении возле Камянского захватчики совершили одну безуспешную атаку на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

Напомним, российские войска не оккупировали Часов Яр - это очередной вброс, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов.

Покровск и Часов Яр: Зеленский оценил ситуацию

