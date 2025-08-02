Россияне атаковали центр Славянска: повреждена визитная карточка города

Повреждения получили соседние многоэтажные дома и общежитие, также известно об одном раненом человеке.

Российские военные преступники ударили по центру Славянска на Донетчине в субботу утром 2 августа. В результате вражеской атаки была ранена одна человек. Об этом рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Центральная часть. Повреждена одна из визитных карточек города - гостиница Славянск", - говорится в сообщении.

По его словам, повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие.

В настоящее время известно об одном раненом человеке.

Напомним, 12 июля около 8 утра российские захватчики нанесли удар по центру Славянска.

В Славянске и Краматорске 12 раненых из-за обстрелов РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp