Россияне атаковали центр Славянска: повреждена визитная карточка города
Российские военные преступники ударили по центру Славянска на Донетчине в субботу утром 2 августа. В результате вражеской атаки была ранена одна человек. Об этом рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Центральная часть. Повреждена одна из визитных карточек города - гостиница Славянск", - говорится в сообщении.
По его словам, повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие.
В настоящее время известно об одном раненом человеке.
Cмотрите фотогалерею: Россияне атаковали центр Славянска: повреждена визитная карточка города
Напомним, 12 июля около 8 утра российские захватчики нанесли удар по центру Славянска.
В Славянске и Краматорске 12 раненых из-за обстрелов РФ
