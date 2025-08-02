Россия выпустила по Украине за ночь более 50 дронов
Россия атаковала Украину более чем 50 беспилотниками в ночь на 2 августа. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В течение ночи с 1 на 2 августа, начиная с 18:00, оккупанты запустили 53 средства воздушного нападения. Среди них - 45 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы, а также 8 скоростных реактивных беспилотников из Брянской области.
Запуски зафиксированы с нескольких направлений:
- Миллерово, Курск, Брянск и область (РФ);
- Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Для противодействия воздушной атаке привлекались подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы.
По состоянию на утро 2 августа, по предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 45 воздушных целей:
- 8 реактивных беспилотников,
- 37 ударных дронов Shahed и имитаторов.
Попадания БПЛА зафиксированы в пяти локациях, еще в двух - падение обломков сбитых дронов.
Как мы уже писали, в ночь против 1 августа войска России атаковали Украину 72 дронами разных типов. Силы ПВО перехватили 44 из них. Зафиксировано попадание 28 БПЛА в девяти локациях Харьковской Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ в июле
