Зеленский предлагает ратифицировать соглашение с Британией

В январе Великобритания и Украина подписали столетнее соглашение о партнерстве, которое должно построить прочные связи между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0332 о ратификации столетнего соглашения с Великобританией. Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Великобритания и Украина в январе этого года подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Соглашение подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.

Соглашение должно построить крепкие связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и прочего.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве", - подчеркнул тогда глава украинского государства.

Как известно, в марте сообщалось, что британцы снарядят Украине 5 тысяч ракет для сбивания "шахедов".

Украина и Британия заключили соглашение о 5000 ракетах

