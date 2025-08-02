Россияне нанесли удар по Херсону: есть жертвы и раненые

Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона; двое человек погибли, еще двое получили ранения.

Два мирных жителя погибли в результате вражеских обстрелов Херсона утром 2 августа. В дополнение к этому, еще двое людей были ранены. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Смертельные ранения получила 68-летняя женщина.

Прокудин добавил, что в результате атаки погиб мужчина — его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного здания.

Также были ранены двое людей, им оказывается медицинская помощь.

В Днепровском районе Херсона оккупанты попали по жилому дому.

Напомним, 25 июля российские войска ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

РФ ударила по Херсону, погибла мать троих детей

