Погибшую в плену журналистку Рощину наградили орденом Свободы

Россия обязалась освободить украинскую журналистку, но не сдержала своего слова, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Украинскую журналистку Викторию Рощину, которая погибла в российском плену, наградили орденом Свободы. Об этом свидетельствует указ президента Украины Владимира Зеленского.

"За гражданскую мужество, патриотизм, самоотверженную защиту суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю: Наградить орденом Свободы Рощину Викторию Владимировну - правозащитницу, тележурналистку, военного корреспондента (посмертно)", - говорится в документе.

Зеленский также сделал запись в Telegram относительно Рощиной.

"В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой утрате: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязалась ее освободить, но не сдержала своего слова", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Виктория была одной из тех, кто говорил правду о войне. Ведь работала на фронте и на временно оккупированных территориях.

"В феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток вернули в Украину. С тех пор проводились все соответствующие экспертизы. Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода победит всё. Почет и светлая память Виктории Рощиной", - написал президент.

Виктория Рощина - украинская журналистка, которая погибла в российском плену. Она родилась в 1997 году и начала карьеру в медиа в 16-летнем возрасте. Виктория специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебных процессов.

Она работала во многих украинских изданиях: Украинская правда, Hromadske, Радио Свобода, Цензор.НЕТ, UA:Первый и Украинское радио.

С началом полномасштабного вторжения России она освещала ситуацию в временно оккупированных регионах.

Как известно, Виктория Рощина пропала без вести в августе 2023 года во время поездки на временно захваченные Россией территории. В мае 2024 года Россия признала ее задержание, а уже в октябре стало известно о ее гибели в российском заключении.

Позже тело Рощиной вернули без некоторых внутренних органов, а в документах она была указана как "неустановленное лицо мужского пола".

