Месть за обстрелы: Генштаб подтвердил атаки на РФ

Генштаб Вооружённых сил Украины подтвердил атаки дронов на энергетические и оборонные объекты в различных регионах России.

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности Российской Федерации в ночь на субботу, 2 августа. Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своем Telegram-канале.

"Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийства и ранения гражданских", - сообщили в Генштабе.

В настоящее время подтверждены попадания в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли России - Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы. Также дроны успешно атаковали базу топливно-смазочных материалов Анна нефтепродукт в Воронежской области.

Поражено предприятие АО Пензенское производственное объединение Электроприбор, которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных плат для военной техники.

Боевые задачи выполнили подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

"Силы обороны принимают все законные меры, чтобы остановить геноцид нашего народа, который сегодня сознательно осуществляет московский режим", - подытожили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось об атаке БпЛА и работе ПВО в Липецкой и Воронежской областях, а накануне дроны атаковали Таганрог и Белгород.

