Дроны СБУ нанесли удар по "шахедному" аэродрому в РФ

Целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром Приморско-Ахтарск, сообщили в Службе безопасности.

Дроны Службы безопасности Украины в ночь перед 2 августа атаковали военный аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ, откуда россияне запускают "шахеды" по Украине. Об этом сообщает СБУ на своем Telegram-канале.

Первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром Приморско-Ахтарск. Там были поражены места хранения и запуска "шахедов", которые атакуют Украину.

После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Беспилотники СБУ также атаковали завод Электроприбор в Пензе, который работает на российский ВПК.

На предприятии изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.

По данным СБУ, в районе взрывов наблюдается задымление.

