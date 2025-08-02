Шмыгаль: Для ВСУ выделят восемь миллиардов гривен на БПЛА

Украина отдельно работает с партнерами по вопросу финансирования проекта Линия дронов, отметил глава Минобороны.

Правительство увеличивает инвестиции в украинские дроны и укрепление Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, на нужды военных будет перераспределено 8 млрд гривен. В частности, на нужды воинских частей ВСУ, привлечённых к проекту Линия дронов, и усиление беспилотных систем в новосформированных подразделениях.

"Это позволит обеспечить неотложное финансирование насущных потребностей таких подразделений как Птахи Мадяра, К2, Рарог, Ахиллес, Немезис, Чёрный лес. Они продемонстрировали высокую эффективность: только за прошлый месяц уничтожено 22,7 тысячи вражеских целей", - пишет Шмыгаль.

Также 1 млрд гривен будет направлено на антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики.

Украина отдельно работает с партнёрами по вопросу финансирования проекта Линия дронов.

"В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрена закупка беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный Ощадбанк уже предоставил банковские гарантии по контрактам на сумму 837 млн евро", - написал министр.

Как мы уже писали, в июле в Украине запустили новую цифровую систему поставки вооружения для ВСУ – DOT-Chain Defence.

