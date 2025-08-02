В России после взрывов вышел из строя газопровод - СМИ

Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает российскую армию, теперь подсчитывают убытки.

Магистральный газопровод Центральная Азия-Центр в России вышел из строя после взрывов 2 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.

На территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газопровод Центральная Азия-Центр. Он является системой газопроводов, принадлежащих Газпрому и транспортирующих природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

После сообщений о взрывах к газопроводу выехали российские экстренные службы. По словам местных жителей в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Поврежденная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ как Демиховский машиностроительный завод, Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1), завод по изготовлению патронов Магнум-К и другие.

Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает российскую армию, теперь считают убытки.

Транспортировка газа магистральным газопроводом Центральная Азия-Центр в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

Напомним, дроны Службы безопасности Украины в ночь перед 2 августа атаковали военный аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ, откуда россияне запускают "шахеды" по Украине.

