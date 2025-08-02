ГУР взорвало авто с "кадыровцами" в Мелитополе
Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе: уничтожено авто с "кадыровцами". Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины на своей Facebook-странице.
На окраинах временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус в субботу 2 августа. В автомобиле находились пять бойцов оккупационного подразделения Ахмат - все пятеро погибли в результате детонации
Взрывом также ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.
Ранее в ГУР показали, как наземный робот Лють уничтожает россиян.
Бойцы ГУР провели операцию на Тендривской косе
