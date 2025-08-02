Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ГУР взорвало авто с "кадыровцами" в Мелитополе

Взрывом были уничтожены пятеро "кадыровцев" в одном автомобиле и ранены ещё двое, находившиеся в соседней машине.
ГУР взорвало авто с "кадыровцами" в Мелитополе

Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе: уничтожено авто с "кадыровцами". Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины на своей Facebook-странице.

На окраинах временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус в субботу 2 августа. В автомобиле находились пять бойцов оккупационного подразделения Ахмат - все пятеро погибли в результате детонации 

Взрывом также ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Ранее в ГУР показали, как наземный робот Лють уничтожает россиян

Бойцы ГУР провели операцию на Тендривской косе

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK