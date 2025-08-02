Буданов рассказал о покушениях на себя с начала войны

ГУР несет смерть врагам Украины, и для Кирилла Буданова "нормально", что они пытаются ответить ему тем же.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов пережил как минимум 10 покушений на свою жизнь. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в субботу, 2 августа.

Он отметил, что не знает точное количество покушений на него.

"Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати", – заявил глава ГУР.

Буданов добавил, что такая жизнь – его сознательный выбор.

"Мы несем смерть нашим врагам и для меня нормально, что они пытаются ответить нам тем же. Я даже не осуждаю их, когда речь идет обо мне или офицерах, которые занимаются такими вещами", – рассказал генерал.

Ранее в ГУР сообщали, что с 2014 года Кирилл Буданов пережил более 10 покушений со стороны россиян с начала полномасштабной войны. Одно из них – это ракетный удар по офису ГУР.

Напомним, осенью 2023 года жену руководителя ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Ее удалось спасти. Позже разведка установила причастных к отравлению жены Буданова.

