Полиция задержала участников конфликта с ТЦК в Виннице

Около 80 человек требовали от ТЦК отпустить мужчину, который разыскивался за уклонение от военной службы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата винницкого ТЦК в ночь на 2 августа. Задержано пятеро участников, сообщила Нацполиция в субботу.

"По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное производство", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что сегодня ночью около 80 человек, в том числе и представители общественной организации, прибыли в ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы.

Часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Правоохранители применили против них специальные средства.

В настоящее время следователи расследуют уголовное производство по статье о захвате государственных или общественных зданий (ст.341 УК Украины).

Задержано пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению.

В полиции призвали граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в выполнении ими своих служебных обязанностей.

Как мы уже писали, в Виннице вечером в пятницу, 1 августа, произошли столкновения возле стадиона Локомотив, где удерживались мужчины, задержанные представителями ТЦК.

Ранее на Хмельниччине нападавший на работника ТЦК получил три года тюрьмы. Мужчина ударил работника ТЦК головой в лицо после остановки группой оповещения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp