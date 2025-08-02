Глава государства и легендарный боксер обсудили, как укрепить позиции Украины в мире, в частности в США.

Президент Владимир Зеленский встретился с абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Александром Усиком. Об этом глава государства сообщил в Телеграм в субботу, 2 августа.

"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы повсюду на земле о истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей. Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов присоединяются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик", – написал глава государства.

По словам Зеленского, он обсудил с Усиком, как усилить позиции Украины, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

"Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом. Работаем совместно ради Украины, ради свободы, ради мира", – добавил президент.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский провел встречу с Усиком

Напомним, 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Александр Усик во второй раз победил британца Дэниэля Дюбуа. Бой завершился в пятом раунде нокаутом. Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

А 30 июля стало известно, что Усик прибыл в Украину после победы над Дюбуа.

