Россияне резко сократили число штурмов - Генштаб

С начала суток и по состоянию на 16:00 на фронте произошло 50 боевых столкновений. Это минимальное количество за последние недели, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ в оперативной сводке в субботу, 2 августа.

Так, на Северо-Слободском и Курском направлениях наши защитники отбили пять атак россиян.

На Южно-Слободском направлении отбито три штурма в районах населённых пунктов Вовчанск, Каменка и Красное Первое. Ещё два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор трижды осуществлял штурмовые действия в районах населённых пунктов Купянск, Степовая Новоселовка и Загризово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз возле населённых пунктов Карповка, Григорьевка и в сторону населённых пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперёд в направлении населённого пункта Новомарково.

На Торецком направлении подразделения ВСУ остановили четыре наступательные действия врага в районах населённых пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в направлении Иванополья. Ещё одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении оккупанты совершили 14 штурмов в районах населённых пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Покровск, Звирово, Удачное, Зелёный Кут, Новоукраинка. Силы обороны остановили уже 13 атак.

На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал в районах населённых пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь и в направлении населённого пункта Филия. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По состоянию на сейчас не зафиксировано российских атак на Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Напомним, за сутки 1 августа на фронте произошло 172 боя. Самые активные попытки наступления россиян были в районе Покровска – 66 атак.

Также сообщалось, что вчера армия РФ потеряла более 1000 бойцов убитыми и ранеными. Общая численность российских потерь приближается к 1,1 млн человек.

