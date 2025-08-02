В Резерв+ начинается тестирование нового типа штрафов

Минобороны проводит бета-тестирование и ищет участников – людей, которые уже имеют штраф за неявку по повестке.

Министерство обороны запускает бета-тестирование новой услуги в приложении Резерв+ – оплаты штрафов за неявку по повестке. Об этом ведомство сообщило в субботу, 2 июля.

Отмечается, что сама услуга станет доступна в приложении в начале августа. А чтобы она работала должным образом, Минобороны проводит бета-тестирование и ищет участников – людей, которые уже имеют соответствующий штраф.

"Если вы по какой-либо причине не явились по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение – оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", – говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно заполнить соответствующую форму.

Как известно, в июле появился сервис оплаты штрафов в Резерв+. Но тогда была доступна одна услуга – оплата штрафа онлайн для военнообязанных, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года.

Также сообщалось, что в Резерв+ появится возможность подписания контракта со ВСУ.

