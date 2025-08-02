В Резерв+ начинается тестирование нового типа штрафов
Министерство обороны запускает бета-тестирование новой услуги в приложении Резерв+ – оплаты штрафов за неявку по повестке. Об этом ведомство сообщило в субботу, 2 июля.
Отмечается, что сама услуга станет доступна в приложении в начале августа. А чтобы она работала должным образом, Минобороны проводит бета-тестирование и ищет участников – людей, которые уже имеют соответствующий штраф.
"Если вы по какой-либо причине не явились по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение – оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", – говорится в сообщении.
Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно заполнить соответствующую форму.
Как известно, в июле появился сервис оплаты штрафов в Резерв+. Но тогда была доступна одна услуга – оплата штрафа онлайн для военнообязанных, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года.
Также сообщалось, что в Резерв+ появится возможность подписания контракта со ВСУ.
