На Сумщине ребенок погиб из-за атаки российского дрона

Враг атаковал Свесскую общину. Пострадали двое подростков, которые находились рядом с местом удара. 12-летний мальчик скончался до приезда медиков.

Удар российского беспилотника забрал жизнь ребенка в Сумской области. Об этом сообщила местная ОВА в субботу, 2 августа.

"Около 14:30 враг атаковал Свесскую громаду. Пострадали двое подростков, которые были рядом с местом удара. 12-летний мальчик умер до приезда медиков", – говорится в сообщении.

Также пострадал 13-летний подросток – его госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас врачи борются за его здоровье. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч.2 ст.438 УК Украины).

Тем временем Харьковская областная прокуратура сообщила, что в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который двигался по улице.

"В машине находились мужчина и двое его детей: 6-летняя дочь и 3-летний сын. Девочка получила ранение. Состояние здоровья ребенка – удовлетворительное", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 1 августа в Сумах произошел "прилет" по вокзалу. В результате российского удара были повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда целы.

Также вчера россияне атаковали энергетические объекты Сумщины. Часть потребителей в Сумском районе осталась без света.

