НАБУ сообщило детали задержания топ-коррупционеров
На взятке при закупке дронов и средств РЭБ раскрыт действующий нардеп, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Нацгвардии. Об этом сообщило НАБУ в субботу, 2 августа.
"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
В настоящее время задержано четверо человек. Детали обещают опубликовать позже.
В свою очередь Украинская правда со ссылкой на источники утверждает, что задержан нардеп от Слуги народа Алексей Кузнецов.
Cмотрите фотогалерею: НАБУ сообщило детали задержания топ-коррупционеров
Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил о раскрытии топ-коррупционеров. Об этом стало известно по результатам его встречи с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко.
В Минобороны раскрыли растрату на миллиард
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp