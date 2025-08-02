Антикоррупционеры задержали народного депутата от Слуги народа Алексея Кузнецова, утверждают источники.

На взятке при закупке дронов и средств РЭБ раскрыт действующий нардеп, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Нацгвардии. Об этом сообщило НАБУ в субботу, 2 августа.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

В настоящее время задержано четверо человек. Детали обещают опубликовать позже.

В свою очередь Украинская правда со ссылкой на источники утверждает, что задержан нардеп от Слуги народа Алексей Кузнецов.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ сообщило детали задержания топ-коррупционеров

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил о раскрытии топ-коррупционеров. Об этом стало известно по результатам его встречи с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко.

В Минобороны раскрыли растрату на миллиард

