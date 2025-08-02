В Нацгвардии отреагировали на коррупционный скандал

По моей указке руководитель МВД немедленно начал служебное расследование, а командующий Нацгвардией отстранил фигурантов от должностей.

Причастных к коррупционной схеме военнослужащих Нацгвардии уже отстранили от должностей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Телеграм в субботу, 2 августа.

"По моему указанию немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов от должностей", – написал он.

Клименко напомнил о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью.

"Оно (управление – ред.) будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда специалистов, которые прошли отбор по критериям добросовестности и профессиональной пригодности", – добавил он.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил о раскрытии топ-коррупционеров. Об этом стало известно по результатам его встречи с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко.

Позже НАБУ и САП сообщили подробности крупного коррупционного дела. По данным СМИ, к нему причастен нардеп от Слуги народа Алексей Кузнецов. В настоящее время задержано четыре лица.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp