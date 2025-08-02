Нардепа Кузнецова накажут за коррупционный скандал

Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей, отметили во фракции Слуга народа.

Членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции Слуга народа будет приостановлено на время расследования. Об этом сообщил глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия в Телеграм в субботу, 2 августа.

"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", – написал он.

По его словам, фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

"Антикоррупционная инфраструктура работает независимо и недавно принятый парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно", – добавил Арахамия.

В свою очередь РБК-Украина сообщает, что одним из фигурантов дела является Сергей Гайдай – бывший глава Луганской ОВА, а сейчас глава Мукачевской районной военной администрации.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил о раскрытии топ-коррупционеров. Об этом стало известно по результатам его встречи с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко.

Позже НАБУ и САП сообщили подробности большого коррупционного дела. В настоящее время задержано четыре лица.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp