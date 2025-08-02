Мост в Херсоне подвергся бомбовому удару

Враг повредил автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Повреждены три частных дома и многоэтажный жилой дом.

Вечером в субботу российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по мосту в Херсоне. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграм 2 августа.

"Около шести вечера российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел. Кроме этого, искалечены три частных дома и многоэтажка", – написал чиновник.

По словам Прокудина, информация о пострадавших пока не поступала. Он пообещал предоставить детали позже.

Тем временем в соцсетях уже появилось видео российского удара по мосту в Херсоне.

Напомним, сегодня утром российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Тогда погибли двое людей, а еще двое – получили ранения.

А 1 августа в Днепровском районе Херсона в результате вражеской атаки погибла мать троих детей.

