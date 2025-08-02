В ВМС подтвердили повреждение базы атомных подлодок РФ на Камчатке

Повреждения не блокируют способность российского флота выполнять боевые задачи, но свидетельствуют о уязвимости инфраструктуры, отметил Дмитрий Плетенчук.

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию о повреждении причального фронта на Камчатке в результате недавнего землетрясения. Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, 2 августа.

"Да, ряд верифицированных, то есть вызывающих доверие, источников подтверждают информацию, что есть повреждение причального фронта. Однако это вопрос сугубо технический. Во-первых, причалить можно не обязательно там, где непосредственно ты должен базироваться. Это на самом деле некритично", – заявил он.

Несмотря на то, что повреждение не блокирует способность российского флота выполнять боевые задачи, сам факт технического сбоя свидетельствует о уязвимости инфраструктуры. К тому же обслуживание субмарин удобнее проводить на стационарной базе.

"Но в любом случае, я думаю, это особо не повлияет на выполнение задач. Но тот факт, что такая проблема у них имела место, это подтверждается", – резюмировал он.

Накануне СМИ сообщили о повреждении базы Тихоокеанского флота РФ на Камчатке в результате цунами в Тихом океане, которое было вызвано мощным землетрясением. Речь идет о базе Рыбачий в акватории бухты Крашенинникова, где размещается большая часть российских атомных подводных лодок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp