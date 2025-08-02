Кабмин решил уволить Гайдая

Бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, а сейчас глава Мукачевской районной госадминистрации подозревается в причастности к коррупционной схеме.

Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу вечером инициировал увольнение с должности главы Мукачевской районной государственной администрации (РГА) Сергея Гайдая. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Телеграм 2 августа.

Сначала она написала: "Через полчаса состоится заседание Кабинета министров Украины. В частности, правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая".

Чуть позже Свириденко сообщила, что Кабмин на внеочередном заседании решил направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской РГА Сергея Гайдая.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил о разоблачении топ-коррупционеров. Об этом стало известно по результатам его встречи с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко.

Позже НАБУ и САП сообщили подробности крупного коррупционного дела. В настоящее время задержано четыре лица.

Уже известно, что среди фигурантов – нардеп Алексей Кузнецов от фракции Слуга народа. Также СМИ сообщали о причастности Сергея Гайдая к коррупционной схеме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp