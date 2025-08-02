Зеленский анонсировал изменения в Нацгвардии

Речь идет о аморальных махинациях при закупках РЭБ и FPV. Должна быть полная и справедливая ответственность за это, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский пообещал изменения в Национальной гвардии на фоне громкого коррупционного дела. Об этом он сказал в видеообращении в субботу, 2 августа.

"Антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность за это", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что сегодня провел встречу с руководителями НАБУ Семеном Кривоносом и САП Александром Клименко и поблагодарил их за проделанную работу.

"Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", – отметил президент.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту о ходе служебного расследования в Нацгвардии.

"Уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", – резюмировал президент.

Ранее в субботу НАБУ и САП сообщили подробности большого коррупционного дела. В настоящее время задержано четыре лица.

Уже известно, что среди фигурантов – нардеп Алексей Кузнецов от фракции Слуга народа. Также правительство подтвердило причастность Сергея Гайдая – бывшего главы Луганской ОВА, который сейчас возглавляет Мукачевскую районную госадминистрацию.

