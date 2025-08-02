Зеленский анонсировал изменения в Нацгвардии
Президент Владимир Зеленский пообещал изменения в Национальной гвардии на фоне громкого коррупционного дела. Об этом он сказал в видеообращении в субботу, 2 августа.
Зеленский напомнил, что сегодня провел встречу с руководителями НАБУ Семеном Кривоносом и САП Александром Клименко и поблагодарил их за проделанную работу.
"Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", – отметил президент.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту о ходе служебного расследования в Нацгвардии.
"Уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", – резюмировал президент.
Ранее в субботу НАБУ и САП сообщили подробности большого коррупционного дела. В настоящее время задержано четыре лица.
Уже известно, что среди фигурантов – нардеп Алексей Кузнецов от фракции Слуга народа. Также правительство подтвердило причастность Сергея Гайдая – бывшего главы Луганской ОВА, который сейчас возглавляет Мукачевскую районную госадминистрацию.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp