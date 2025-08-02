В Украине будут быстрее восстанавливать поврежденное жилье

Новый механизм позволит общинам быстрее восстанавливать многоквартирные дома и общежития, объяснили в Кабмине.

Кабинет министров вводит дополнительный механизм, который позволит громадам оперативнее восстанавливать поврежденное жилье, пострадавшее в результате российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Телеграм в субботу, 2 августа.

"После очередного ужасного обстрела Киева правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет громадам быстрее восстанавливать поврежденное жилье – многоквартирные дома и общежития", – написала она по результатам внеочередного заседания Кабмина.

По ее словам процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы.

"Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество – на местах. Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе Восстановления", – пояснила глава правительства.

По словам Свириденко, отдельно предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, а также компенсации расходов за временное проживание до завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местных бюджетов по решению громад.

Напомним, в ночь на 31 июля россияне совершили массированную атаку на Киев дронами и ракетами. В Святошинском районе был разрушен подъезд девятиэтажки. В целом в тот день погиб 31 человек, среди которых 5 детей. Еще 159 человек пострадали, в том числе 16 детей. Повреждено не менее 100 зданий, среди которых школы, детские сады, больницы, университет.

Власти Киева объявили День траура по жертвам российской агрессии 1 августа.

