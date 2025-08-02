Зеленский предупредил РФ насчет затягивания войны

Каждая из специальных дальнобойных операций на территории России ощутима для врага, отметил президент.

Дальнобойные операции на территории России будут продолжаться. За затягивание войны страна-агрессор будет получать справедливые ответы. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в субботу, 2 августа.

Глава государства рассказал, что сегодня заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.

"Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, значит, будет получать справедливые ответы", – заявил он.

Зеленский напомнил, что в течение недели СБУ провела и ряд операций против лиц, причастных к подрыву национальной безопасности. Выявить удалось, в частности, российского агента в Воздушных силах и бывшего чиновника Минобороны, который пытался заработать на закупках продуктов для ВСУ.

"Все наши органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать наше государство и наших людей, – все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа", – резюмировал президент.

Ранее в субботу стало известно, что дроны СБУ атаковали аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ. Оттуда россияне запускают "шахеды" по Украине.

Также сегодня Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности РФ.

