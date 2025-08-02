Почта
Зеленский предупредил РФ насчет затягивания войны

Каждая из специальных дальнобойных операций на территории России ощутима для врага, отметил президент.
Дальнобойные операции на территории России будут продолжаться. За затягивание войны страна-агрессор будет получать справедливые ответы. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в субботу, 2 августа.

Глава государства рассказал, что сегодня заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.

"Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, значит, будет получать справедливые ответы", – заявил он.

Зеленский напомнил, что в течение недели СБУ провела и ряд операций против лиц, причастных к подрыву национальной безопасности. Выявить удалось, в частности, российского агента в Воздушных силах и бывшего чиновника Минобороны, который пытался заработать на закупках продуктов для ВСУ.

"Все наши органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать наше государство и наших людей, – все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа", – резюмировал президент.

Ранее в субботу стало известно, что дроны СБУ атаковали аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ. Оттуда россияне запускают "шахеды" по Украине.

Также сегодня Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности РФ.

