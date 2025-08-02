Сырский заявил о "тотальном просачивании" россиян

Армия РФ наращивает усилия для захвата ключевых агломераций на Донбассе и ведет активные боевые действия одновременно по нескольким направлениям, констатировал генерал.

Сейчас самая сложная ситуация на фронте на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, где россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в украинском тылу. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в Фейсбук в субботу, 2 августа.

Он рассказал, что сегодня активно работал в войсках на Донетчине: посетил все командные пункты частей ВСУ и Нацгвардии, которые ведут оборону на Покровском направлении, встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад.

"Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях. При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Однако российские диверсионные и малые пехотные группы нейтрализуются", – рассказал генерал.

По его словам, созданы и применяются противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение ДРГ противника.

Сырский провел на месте совещание с командирами, обсудил усиление инженерного обустройства позиций, фортификаций, минно-взрывных и антидроновых заграждений.

"Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной", – подчеркнул он.

Главком заверил, что отдал необходимые распоряжения для улучшения обороны и решения на местах насущных проблем.

Напомним, за сутки 1 августа на фронте произошло 172 боя. Самые активные попытки наступления россиян были в районе Покровска – 66 атак.

Также сообщалось, что вчера армия РФ потеряла более 1000 бойцов убитыми и ранеными. Общая численность российских потерь приближается к 1,1 млн человек.

