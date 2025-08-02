Удар по мосту в Херсоне: жителей района Корабел призывают эвакуироваться

Россияне сбросили два КАБа на единственный автомобильный мост, который обеспечивает транспортное сообщение с микрорайоном.

Жителей херсонского Корабельного района Херсона настоятельно призывают эвакуироваться в другие районы из-за осложнений с логистикой в результате повреждения моста. Об этом вечером в субботу, 2 августа, заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, из-за повреждения моста пока сложно будет доставить в Корабел продовольствие и другое.

Кроме того, поврежден и газопровод. Из-за этого некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива".

"Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в том числе по проживанию", – написал Прокудин.

Он отметил, что подробнее о том, как выехать, расскажут специалисты областного контакт-центра по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951.

"Также добавлю, что наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются совершить любые действия, будут уничтожены немедленно", – подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Со своей стороны глава Херсонской МВА Ярослав Шанько в эфире телемарафона сообщил, что это единственный автомобильный мост, обеспечивающий транспортное сообщение с микрорайоном. По его словам, сам мост не разрушен, имеет повреждения только дорожное полотно.

"Однако у нас есть некоторые проблемы с логистикой именно из-за повреждения полотна, это касается поставок продуктов, медикаментов, выезда скорой медицинской помощи и всех других служб в целом. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы (люди, - ред.) рассмотрели вопрос эвакуации из микрорайона Корабел", - пояснил он.

Напомним, вечером в субботу российская армия ударила управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост.

Также сегодня утром российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Тогда погибли двое людей, а еще двое – получили ранения.

