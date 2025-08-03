РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: что известно

В результате обстрела разрушены частные дома, поврежден ряд жилых домов, в том числе многоэтажек. Продолжается ликвидация пожара.

Вечером в субботу, 2 августа, россияне нанесли удар по Николаеву, в городе возникли пожары. Городская власть также сообщает о повреждениях в жилом секторе.

"После атаки россиянами города Николаева возник пожар. Все службы работают", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Тем временем мэр города Александр Сенкевич сообщает о многочисленных разрушениях в жилом секторе.

"Российская армия продолжает воевать с гражданскими. В результате обстрела разрушены частные дома, повреждено еще ряд жилых домов, в том числе многоэтажки. Продолжается ликвидация пожара. Наши службы наготове", - написал городской голова.

Мониторинговый канал Николаевский Ванек добавляет , что удар был нанесен с самолета ТУ-22М3. Попадание произошло в Корабельном районе. В результате удара некоторые частные здания сложились, в других выбиты окна и двери.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp