РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: что известно

В результате обстрела разрушены частные дома, поврежден ряд жилых домов, в том числе многоэтажек. Продолжается ликвидация пожара.
Вечером в субботу, 2 августа, россияне нанесли удар по Николаеву, в городе возникли пожары. Городская власть также сообщает о повреждениях в жилом секторе.

"После атаки россиянами города Николаева возник пожар. Все службы работают", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Тем временем мэр города Александр Сенкевич сообщает о многочисленных разрушениях в жилом секторе.

"Российская армия продолжает воевать с гражданскими. В результате обстрела разрушены частные дома, повреждено еще ряд жилых домов, в том числе многоэтажки. Продолжается ликвидация пожара. Наши службы наготове", - написал городской голова.
 
Мониторинговый канал Николаевский Ванек добавляет, что удар был нанесен с самолета ТУ-22М3. Попадание произошло в Корабельном районе. В результате удара некоторые частные здания сложились, в других выбиты окна и двери.
 
Также сегодня вечером российская армия ударила управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне.  Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Жителей района Корабел призывают эвакуироваться.

